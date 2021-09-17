1 yıl önce nişanlanmıştı! Acı haber ailesine ulaştı

MSB’den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde, Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 17 Eylül 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize sabır dilerim" dedi.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER’DEN TAZİYE MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için taziye mesajı yayımladı. Güler, mesajında "Silah arkadaşımız 17 Eylül 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakın arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kaydetti.

MUŞ´TAKİ AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak´ın Muş´taki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin, Yeşilce Mahallesi 718´inci sokakta bulunan evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Vatandaşlar, şehit askerin evinin önünde toplandı.

Şehit askerin cenazesinin yarın sabah saatlerinde Muş´a getirileceği ve Lale Camii’nde öğle namazına müteakiben düzenlenecek cenaze töreni sonrası şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verileceği öğrenildi.

Sedef- Bedri Solak çiftinin 5 çocuğundan 4´üncüsü olan şehit Ümit Solak´ın bir yıl önce nişanlandığı öğrenildi.





DHA