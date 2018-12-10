Hadi bilgi yarışmasının 10 Aralık ipucu sorusu belli oldu. Bu akşamki ödül rekor olan 100 bin TL... Bu nedenle yarışmaya katılımın da rekor düzeyde olması bekleniyor. İpucu için seçilen soru tarih konusundan... Hadi "Yollar, Roma İmparatorluğu’nun gücünü ve büyüklüğünü simgelerdi. Bu yollarda Roma imparatorlarının ve ünlü Roma valilerinin isimlerinin yer aldığı sütunlar vardı. Bu sütunlar İmparatorluk dahilindeki halkların yerel dillerinde de yazılar içerirdi. Bugünkü ipucumuz da bu taşlarla ilgili. Romalılar döneminde yollara dikilen, yolun yönünü ve merkeze uzaklığını gösteren taşlara ne denir? Biliyor musun sevgili hadici?" diyerek ipucuna yanıt arıyor.

CEVAP: MİL TAŞI

Mil taşı, Romalılar döneminde yollara dikilen, yolun yönünü ve merkeze uzaklığını gösteren taşlara denir. Kilometre taşı olarak kullanılan bu taşlar yuvarlak beyaz mermerden yapılmışlardır. Bazı Roma mil taşlarının üzerinde dönemin Roma İmparatorunun ve yöneticilerinin isimleri yazılıdır.

ROMA İMPARATORLUĞU

MÖ 1. yüzyılda Ağustos önderliğinde kurulan Roma İmparatorluğu, Akdeniz’de hüküm sürmüştür ve dünyanın en büyük imparatorlukları arasında yer almıştır. 375 yılında Kavimler Göçü ile yaşadığı büyük karmaşanın ardından 395’te Doğu Roma ve Batı Roma adı altında iki ayrı devlete bölünmüştür. Batı Roma, 476’daki Germen saldırısı sonucu yıkılırken, Doğu Roma (Bizans İmparatorluğu) 1453 tarihinde Fatih’in İstanbul’u fethiyle yıkılmıştır.