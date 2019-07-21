10 çocuk babası, avluda intihar etti

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah uyanarak dışarı çıkan çocukları, emekli olan babaları Ahmet G.'yi, avluda tavana asılı halde buldu. Çocuklarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü anlaşılan Ahmet G.'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. 10 çocuk babası Ahmet G.'nin neden intihar ettiği araştırılıyor.

DHA