10 çocuk babası, avluda intihar etti

Malatya'da, Ahmet G., müstakil evinin avlusunda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi

21 Temmuz 2019, Pazar 13:14
A A
10 çocuk babası, avluda intihar etti

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah uyanarak dışarı çıkan çocukları, emekli olan babaları Ahmet G.'yi, avluda tavana asılı halde buldu. Çocuklarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü anlaşılan Ahmet G.'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. 10 çocuk babası Ahmet G.'nin neden intihar ettiği araştırılıyor.

DHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...