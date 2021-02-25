Türkiye 10 gün süreyle ikinci kez karantinaya alındı

10 gün süreyle ikinci kez karantinaya alındı

Türkiye

10 gün süreyle ikinci kez karantinaya alındı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı 1924 nüfuslu Naşa beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle ikinci kez karantinaya alındı.

25 Şubat 2021, Perşembe 19:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Simav ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Naşa beldesinde, vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci kez karantina uygulaması başlatıldı. 5 Mart 2021 tarihine kadar sürecek karantina nedeniyle beldenin giriş ve çıkışları, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Belde, 15 Ekim 2020 tarihinde 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

DHA


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Sakin olun, izdiham yaratmayın lütfen!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye’nin aradığı 7 korona sorusu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
2’nci cephe
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Çözüm süreci doğruydu
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Anne-babalar dikkat! Çocuğunuzda şu belirtiler varsa....
Murat Çelik
Banu Şen
Geleceğimiz tarımda
Banu Şen
Erkut Can
Almaya gittik ama kader böyleymiş
Erkut Can
Murat Gülderen
Oturduğunuz yerden uzayı keşfedin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli bilişim personeli alıyor! İşte detaylar