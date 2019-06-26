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10 kadın böyle yakalandı! Sınır dışı edilecekler

Bursa'da alkollü mekanlarda izinsiz çalıştıkları tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın, Göç İdaresi'ne teslim edildi.

26 Haziran 2019, Çarşamba 12:14
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10 kadın böyle yakalandı! Sınır dışı edilecekler

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İznik 'te gerçekleştirdiği huzur operasyonunda alkollü mekanlarda izinsiz çalıştıkları tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın, İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Emniyette ifadeleri alınan Gulnigor P. (27), Hanna K. (28), Semura G. (28), Altynay K. (39), Tabassum K. (33), Afsaneh A. (26), Sulgun C. (26) ve Kravete O. (28), Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Çalışma izni olmayan kadınlar sınır dışı edilecek.

DHA

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