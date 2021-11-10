10 Kasım’ın kaçıncı yıl dönümü olduğuna ilişkin araştırmalar devam ediyor. Ata’ya olan özlem ve minnet duyguları hem günlük hayatta hem de sosyal medyada güne getirilirken, Anıtkabir’deki devlet töreni saat 8.45’te başladı….

10 KASIM’IN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 9’u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu. Türk milletini acı içinde bırakan Atatürk’ün vefatının ise bu yıl 83. yıl dönümü. Atatürk’e olan sevgi, özlem ve minnet duyguları yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde düzenlenen Atatürk’ü anma etkinlikleri ile ifade ediliyor.

ATATÜRK ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE MİLYONLAR TARAFINDAN ANILIYOR

10 Kasım yurdun dört bir yanında Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenlendi. İlk tören Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı da Ata’ya saygısını sunmak için gelen vatandaşlara ev sahipliği yaptı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler 09.05'te kontak kapatıp, araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

10 KASIM ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu. Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.