Türkiye 10 katlı apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

10 katlı apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Türkiye

10 katlı apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Diyarbakır'da, bulantı ve yüksek ateş belirtileri üzerine koronavirüs testi yapılan 6 bloklu sitedeki 10 katlı binada yaşayan 8 kişinin sonucu pozitif çıktı. Bina, çevresi güvenlik şeridiyle kapatılarak, karantinaya alındı. Polis ise binaya giriş ve çıkış yapılmaması için nöbet tutmaya başladı.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 20:44 Son Güncelleme:
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Merkez Kayapınar ilçesi Fabrika Mahallesi'nde, 264 dairenin bulunduğu 6 bloklu sitedeki 10 katlı binada oturan 8 kişide, bulantı ve yüksek ateş şikayetleri oldu.

Yapılan test sonucu 8 kişide koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan karar gereği bina, karantinaya alındı.

Binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi. Polis ekipleri de binanın önünde nöbet tutmaya başladı.

Burak EMEK- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR (DHA)

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