10 maddede 'özel okul tercih' uyarıları
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulları tercih edecek velilerin, 10 temel maddeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu:
1 - Bir özel öğretim kurumuna çocuğunu kaydettirmeyi düşünen veliler, neden devlet okulları yerine özel eğitimi tercih ettiği üzerine iyi bir irdeleme yapmalı.
2 - Okulun kurumsal yapısı, akademik başarısı, öğrencileri için sağladığı burslar ve mezun ettiği öğrencilerin eğitim çıktısı belirleyici konular.
3 - Eğitim personelinin niteliği, sürekliliği ve çeşitliliği önemli. Bir kurum tercih edilirken mutlaka öğretmenleri hakkında bilgi alınması gerekiyor.
4 - Uygulanan öğretim programları iyi incelenmeli. Özel okullar, resmi okulların uyguladıklarından farklı olarak MEB onaylı ne tür programları hayata geçirdiği, bunların içeriği, uluslararası niteliği gibi konular hakkında bilgi alınmalı.
5 - Okulun toplumdaki olumlu imajı, kültürel düzeyi ile toplum ve sosyal çevrenin beklentilerini karşılamalı.
6 - Okul öğrencileri hayata hazırlıyor mu? Velinin hayattan beklentisi, çocuğunun düzeyinden beklentisi ne? Okul bunu gerçekleştirebilecek mi? Bu sorulara yanıt aranmalı.
7 - Veliler okulun her tarafını adım adım gezip görmeli. Okulun teknolojik altyapısı, fiziki donanımı, laboratuvarları, kütüphanesi incelenmeli. Okulun güvenli ve sağlıklı olması noktasında sunduğu ortama dikkat edilmeli.
8 - Bir özel okulu diğerlerinden ayıran bir başka özellik de toplum yararına yaptığı çalışmalar, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikler.
9 - Okuldaki öğrenci rehberliği hizmeti ele alınmalı.
10 - Okul ile veli arasında yapılacak sözleşmede yer alan hükümlerin teker teker okunup incelenmesi, anlaşılmayan hususların sorulması çok önemli.