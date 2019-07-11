10 maddede 'özel okul tercih' uyarıları

1 - Bir özel öğretim kurumuna çocuğunu kaydettirmeyi düşünen veliler, neden devlet okulları yerine özel eğitimi tercih ettiği üzerine iyi bir irdeleme yapmalı.

2 - Okulun kurumsal yapısı, akademik başarısı, öğrencileri için sağladığı burslar ve mezun ettiği öğrencilerin eğitim çıktısı belirleyici konular.

3 - Eğitim personelinin niteliği, sürekliliği ve çeşitliliği önemli. Bir kurum tercih edilirken mutlaka öğretmenleri hakkında bilgi alınması gerekiyor.

4 - Uygulanan öğretim programları iyi incelenmeli. Özel okullar, resmi okulların uyguladıklarından farklı olarak MEB onaylı ne tür programları hayata geçirdiği, bunların içeriği, uluslararası niteliği gibi konular hakkında bilgi alınmalı.

5 - Okulun toplumdaki olumlu imajı, kültürel düzeyi ile toplum ve sosyal çevrenin beklentilerini karşılamalı.

6 - Okul öğrencileri hayata hazırlıyor mu? Velinin hayattan beklentisi, çocuğunun düzeyinden beklentisi ne? Okul bunu gerçekleştirebilecek mi? Bu sorulara yanıt aranmalı.

7 - Veliler okulun her tarafını adım adım gezip görmeli. Okulun teknolojik altyapısı, fiziki donanımı, laboratuvarları, kütüphanesi incelenmeli. Okulun güvenli ve sağlıklı olması noktasında sunduğu ortama dikkat edilmeli.

8 - Bir özel okulu diğerlerinden ayıran bir başka özellik de toplum yararına yaptığı çalışmalar, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikler.

9 - Okuldaki öğrenci rehberliği hizmeti ele alınmalı.

10 - Okul ile veli arasında yapılacak sözleşmede yer alan hükümlerin teker teker okunup incelenmesi, anlaşılmayan hususların sorulması çok önemli.