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10 metre yüksekten alt geçide düşen kız öğrenci yaralandı

Antalya’da yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide düşen 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi genç kız yaralandı. Acı içinde yardım isteyen kızın imdadına önce çevredeki vatandaşlar yetişti, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

13 Aralık 2018, Perşembe 17:45 Son Güncelleme:
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10 metre yüksekten alt geçide düşen kız öğrenci yaralandı

Polisi alarma geçiren olay saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kızın yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yolda acı içerisinde kıvranan genç kıza ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Çevredeki görgü şahitleri genç kızın intihar ettiği iddiasında bulundu.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Polis çevrede olayla ilgili araştırma başlatırken, isminin Z .T olduğu öğrenilen ortaokul öğrencisi genç kızın tedavisinin devam ettiği bildirildi 

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