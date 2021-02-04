10 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yapılan açıklamada; Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın açıkladığı 2020 yılı istatistiklerine göre 19.3 milyon hastaya yeni kanser tanısı konulduğu ve 10 milyon kansere bağlı ölüm olduğu belirtildi. Coğrafi bölgelere göre kanser sıklıkları değişse de dünyada ve Türkiye’de en sık görülen kanser türlerinin meme, akciğer ve bağırsak kanserleri olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca, Dernek olarak Dünya Kanser Günü’nde bu sene pandemi sebebiyle online olarak çeşitli farkındalık aktiviteleri düzenlendiği belirtildi.

“Sağlıklı bir yaşam biçimi kanserden koruyor”

Sağlıklı bir yaşam biçimi seçmek diğer hastalıklardan koruduğu gibi kanserden de korumaktadır. Çok yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerden kaçınmak gerekmektedir. Daha sağlıklı olmak için ideal kiloya yakın olmak gerekmektedir. Hareketli bir hayat sürmek önemli bir konumda yer almaktadır. Eğer bunları uygularsak kanser ve benzeri hastalıklarla ilgili riski azaltmak mümkündür.

Dünyada her 5 insandan biri yaşamı boyunca kansere yakalanıyor ve 8 erkekten biri, 11 kadından biri kanser sebebiyle hayatını kaybetmektedir. 2020 yılında ilk defa meme kanserinin yüzde 11.7 ile dünyada en sık rastlanan kanser türü olduğu ve her 8 vakadan birinin meme kanseri olduğu açıklanmıştır. Türkiye’deki kanser görülme oranı aslında dünyadaki kanser ortalamasının altında yer almaktadır. Türkiye, gelişmiş batı ülkelerinden ve ABD’den düşük bir ortalamaya sahiptir. Kanser genel olarak yaş ortalaması artan bir hastalıktır. Tüm kanserler için ortalama yaş 55-60 arasındadır.

"2040 yılında yüzde 47 artışla 28.4 milyon kişiye yeni kanser tanısı konulacağı tahmin ediliyor"

Meme kanseri artışındaki ana sebepler arasında daha geç yaşta çocuk sahibi olunması, daha az çocuk doğurulması, artan obezite ve hareketsiz yaşam olduğu düşünülmektedir. Mevcut trend korunursa 2040 yılında yüzde 47 artışla 28.4 milyon kişiye yeni kanser tanısı konulacağı hesaplanmaktadır. Bu artıştan en çok etkilenecek ülkelerin ise düşük ve orta insani gelişmişlik grubundaki ülkeler olması öngörülmektedir.

"Kanser erken teşhis edilirse yüzde 90'a kadar başarı sağlanabilir”

Kanser tüm dünyada artmaktadır, ancak artık pek çok kanser türü tedavi edilebilmektedir. Kanser erken teşhis edildiğinde yüzde 90’a yakın oranda olumlu sonuç alınabilmektedir. Kanser tedavisinde birkaç branştan doktorla hastanın tedavisi ortaklaşa görüşülerek planlanmaktadır. Kanser tanısı aldıktan sonra hastaların telaşlanmasına veya korkmasına gerek yoktur. Başvurdukları merkezdeki onkolojik tedavi ekibi tarafından en uygun tedavi planlanıp, uygulanacaktır.





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