Türkiye 10 Ocak corona tablosu

10 Ocak corona tablosu

Türkiye

10 Ocak corona tablosu

Sağlık Bakanı Koca, 10 Ocak 2021 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı.

10 Ocak 2021, Pazar 19:08 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim." dedi.

AA

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