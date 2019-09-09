10 oğlana bedel kız bebek

İngiltere’de Alexis (39) ve makinist David Brett (44) çifti, aşklarının başından itibaren kız çocukları olmasını hayal ediyordu. 18 yıl önce evlendiler.

İlk bebeklerini 17 yıl önce kucaklarına aldılar. Bir oğulları oldu.

Ailelerini bir kız bebekle tamamlamak isterlerken tam 10 oğulları oldu. Son 18 yılını sürekli hamile geçiren Alexis Brett, son kez kız bebek için hamileliği geçen yıl göze aldı. Bu kez hayaline kavuştu. POSTA-DÜNYA