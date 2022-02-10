Magazin 10 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, Star TV, TRT1, ATV, Fox TV ve TV8’de bugün hangi dizi ve filmler var?
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10 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, Star TV, TRT1, ATV, Fox TV ve TV8’de bugün hangi dizi ve filmler var?

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10 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, Star TV, TRT1, ATV, Fox TV ve TV8’de bugün hangi dizi ve filmler var?

10 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı belli oldu. Bugün Kanal D, Show TV, Star TV, TRT1, ATV, Fox TV ve TV8’de iki yerli sinema filminin yanı sıra pek çok dizinin de yeni bölümleri izleyicinin karşısına çıkacak. İşte Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 10 Şubat 2022 Perşembe gününe ait TV yayın akışı…

10 Şubat 2022, Perşembe 10:02 Son Güncelleme:
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Kanal D0 Kanal D1 Perşembe TV yayın akışında hemen her zevke hitap eden dizi ve filmler yer alıyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında reyting rekortmeni dizi Camdaki Kız yer alırken, aynı saatlerde Fox TV’nin ilgi çeken dizisi Mahkum izleyicinin karşısına çıkacak. Diğer yandan TRT1’in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı ve ATV’nin Bir Zamanlar Çukurova isimli dizileri de yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak. Star TV’de Bir Baba Hindu, TV8’de ise Recep İvedik 5 isimli yerli sinema filmleri yayınlanacak….

10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Camdaki Kız
  • 00:15 Yargı  
  • 02:30 Gelinim Mutfakta
  • 04:45 Asi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Gelin Evi
  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:00 Gelin Evi Fiskos
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Oğlum
  • 22:30 Güldür Güldür Show
  • 00:15 Aziz
  • 03:00 Oğlum

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
  • 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
  • 01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 03:55 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar İle Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Söz
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Yerli Sinema Bir Baba Hindu
  • 22:30 Kaderimin Oyunu
  • 01:30 Aramızda Kalsın
  • 03:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 05:40 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 04:50 Tek Yürek
  • 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 12:15 Şehirden Uzakta
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
  • 00:15 Masumlar Apartmaı
  • 03:10 Yok Olmadan Keşfet
  • 03:40 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 8’de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 Survivor All Star
  • 13:30 Survivor Panoroma
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 19:15 Survivor All Star
  • 20:00 Recep İvedik 5
  • 22:30 Kırmızı Oda
  • 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 05:00 Oynat Bakalım

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
  • 10:45 Ekonomi Arası
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
  • 20:00 Mahkum
  • 23:45 Aşk Mantık İntikam
  • 02:15 En Hamarat Benim
  • 05:00 Kefaret
  • 06:00 Kadın

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