10 yaşındaki kız zorbalığa dayanamadı, intihar etti

POSTA.COM.TR- ABD'de zorbalık bir can daha aldı. Utah eyaletine bağlı Salt Lake City'de meydana gelen olayda 10 yaşındaki Isabella Faith Tichenor, otizm ve disleksi hastalıkları çeken genç bir kızdı.

Annesinin iddiasına göre genç kız ile hastalıkları nedeniyle sık sık dalga geçildiğini söyledi. Anneannesi ise torununun okulda ırkçılığa uğradığını da söyledi.

Isabella'nın annesi, okulda devam eden zorbalık ile ilgili okulu defalarda uyardığını ancak hiçbir koruma ya da önlem alınmadığını belirtti. Acılı anne, "Bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, her veli gibi biz de bu tacizi öğretmenlerine, okul idaresine ve bölge idaresine bildirdik" dedi.

"Hiçbir şey, Izzy'yi korumak için hiçbir şey yapılmadı. Çocukların davranışları düzeltilmediği için bu çocuğun azabı her gün devam etti.” diyen anne, çocuğunun zorbalıktan ne kadar rahatsız olduğunun farkına varamadı.

Ailesi genç Isabella'yı asılmış halde bulduğunu söyledi.