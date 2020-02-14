BMJ Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (BMJ Sexual & Reproductive Health) dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, özellikle hayatı boyunca 10'dan fazla cinsel partneri olan kadınların kansere yakalanma oranı, hiç cinsel partneri olmamış ya da sadece bir tane olmuş kadınlara göre yüzde 91 daha fazla. Erkeklerde ise bu oran yüzde 64. 10'dan fazla cinsel partneri olmuş kadınlarda ayrıca diğer kadınlara göre uzun süren bir hastalığın çıkması olasılığı da daha yüksek. Araştırmada, İngiltere'de 50 yaş üzerindeki insanlardan toplanan bilgilerin derlendiği veri tabanı esas alındı. Ankete katılan erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise yüzde 8'i, 10'dan fazla cinsel partneri olduğunu belirtti. Araştırmacılara göre gençken daha fazla cinsel partneri olanların sigara içme, alkol kullanma ve hareket etme oranı da daha yüksek.

Kadınlarda yüksek risk ilginç

Araştırmanın yazarlarından olan Lee Smith, Reuters'a yaptığı açıklamada, kadınlarda bu riskin daha yüksek olmasının ilginç olduğunu, bunun cinsel yollarla bulaşan hastalıkların kadınlarda kansere yol açma riskinin daha yüksek olmasından kaynaklanabileceğini söyledi. Araştırmaya katılanlar arasında görülen kanser oranının düşük olması dolayısıyla araştırmada kanser türlerine göre de bir kırılım yapılamadı. Yine Reuters'a konuşan Pittsburgh Tıp Okulu Üniversitesi'nden Dr. Robert Edwards, araştırma sonuçlarının alkol ve sigara gibi farklı hayat tarzlarıyla ilişkili olabileceğini söyledi.