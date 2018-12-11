11 Aralık ipucu sorusu: Alaaddin sihirli lambayı nerede bulur?

Hadi bilgi yarışmasının bu öğlenki ödülü 10 bin TL... Saat 12.30'da başlayacak olan yarışmanın sorusu şu şekilde: "Hayatta 3 dilek hakkın olsaydı bu ne olurdu?" sorusu dünyanın her yerinde duyabileceğiniz en genel sohbet konularından biridir. Bugünkü ipucumuz da bu soruyu hayatımıza kazandıran masaldan geliyor. "Alaaddin'in Sihirli Lambası" masalında Alaaddin sihirli lambayı nerede bulur?"

CEVAP: MAĞARA

Annesi ile birlikte yoksulluk içinde yaşayan Alaaddin'in karşısına bir anda on parmağında on marifet olan bir cin çıkar. Bu sırada kral kızını evlendirecek bir aday aramaktadır. Alaaddin ise prensesi rüyasında görür ve ona karşı sevgiyle dolar. Ancak Alaaddin tek başına prensesin sevgisini kazanmak istemektedir.