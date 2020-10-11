11 Ekim corona virüs tablosu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 109 bin 301 olurken, hasta sayısı bin 502 olarak açıklandı. Bugün 59 kişi corona virüsten yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 212 hasta ise iyileşti. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.

AA



