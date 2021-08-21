11 gün ara ile aynı makinadan oynayıp kazandı

ABD’de bir talihli, Mega Millions adlı loto oyunundan 11 gün ara ile iki ayrı ikramiye kazanarak milyoner oldu. Güney Carolina eyaletindeki Grand Strand şehride yaşayan şanslı adam, her iki Mega Millions loto biletini de Murphy USA adlı benzin istasyonundaki oyun kiosk’undan oynayarak kazandı. Adı açıklanmayan talihli önce 16 Temmuz’da 40 bin dolarlık (340 bin lira) ikramiye kazandı. Ertesi gün ikramiyesini tahsil eden talihli, 27 Temmuz çekilişi için de yine aynı yerdeki aynı makinadan oynayarak tam 3 milyon doların (25 milyon lira) sahibi oldu. Böylece 11 gün ara ile kazandığı ikramiyelerle milyonerler kulübüne giriş yaptı. Mega Millions’da ikinci kuponu ile büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıran talihli 13 milyonda bir olasılık ile 5 tutturarak 3 milyon doların sahibi oldu.