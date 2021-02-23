Türkiye 11 ilde FETÖ operasyonu! 13 gözaltı

11 ilde FETÖ operasyonu! 13 gözaltı

Türkiye

11 ilde FETÖ operasyonu! 13 gözaltı

Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

23 Şubat 2021, Salı 09:06 Son Güncelleme:
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 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TSK içerisinde görev yapan bazı astsubay ve uzman çavuşların FETÖ/PDY’nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları tespit edildi



 Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf 13 şüphelinin yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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