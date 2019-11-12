11 Kasım 2019 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölümüyle adından sıkça söz ettiren yemek yarışması MasterChef Türkiye, 11 Kasım 2019 Pazartesi akşamı 45. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı.

Takımları kurmak için mücadelenin yaşandığı MasterChef'te, yarışmacılar, 6 farklı simit türü ve garnitür yapmak için mutfağa girdi.

En başarılı simidi yapan bir isim kaptanlık ödülünü kazandı. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, MasterChef'in bu haftaki takım kaptanları.

Takım kaptanları kimler oldu?

Peki son bölümde MasterChef yarışmasında takım kaptanları kimler oldu?

İşte takım kaptanları kimler oldu? takım oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtı.

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Suna kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu.

Güzide Kırmızı Takım kaptanını ise Kıvanç olarak seçti.

Mavi Takım kaptanı Suna: Cemre, Rıfat, Mustafa, Alican

Kırmızı Takım kaptanı Kıvanç: Yasin, Güzide, Batuhan, Ekin