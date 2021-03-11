11 Mart 2021 korona tablosu
Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 11 Mart 2021 koronavirüs tablosunda son durum...
11 Mart 2021, Perşembe 20:39 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 146 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1310 oldu, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93’e yükseldi.
İşte 11 Mart 2021 Koronavirüs tablosu..
AA