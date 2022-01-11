11 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV… Bugün televizyonda neler var?
11 Ocak 2022 Salı TV yayın akışının ayrıntıları burada! Dizilerin önce yeni yıl arasına girmesi ardından da pek sette koronavirüs vakaları görülmesi nedeniyle yeni bölümler yayınlanmazken, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV gibi en çok izlenilen kanallarda yerli ve yabancı sinemalar son günlerde saha sık yer alıyor. İşte, 11 Ocak 2022 Salı gününe ait kanalların TV yayın akışı…
11 Ocak 2022, Salı 09:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
11 Ocak Salı günü televizyonda gündüz kuşağında yarışma programları ve reality showlar her zamanki saatlerinde izleyici ile buluşacak akşam kuşağında ise kanallar arasında reyting yarışını kızıştıracak yapımlar ekranlarda olacak. Kanal D’de Ip Man 4: Final, ATV’de Otel Artemis, Star TV’de Tehlikeli Görev, TRT1’de ise Hazır Aile Kanal D0 filmleri yayınlanırken, Show TV’de Sahte Kabadayı ve Köyden İndim Şehire, Fox TV’de ise Umudumuz Şaban isimli Kemal Sunal filmleri izleyicileri kahkahaya boğacak. İşte, kanalların 11 Ocak 2022 TV yayın akışının detayları…
11 OCAK 2022 TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Ip Man 4: Final
- 22:15 Yargı
- 03:00 Yabancı Sinema Ip Man 4: Final
- 04:15 Gelinim Mutfakta
- 05:45 Küçük Ağa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı
- 21:45 Yerli Sinema Köyden İndim Şehire
- 23:30 Yabancı Sinema Dondurucu
- 01:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı
- 02:45 Aziz
- 04:14 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:30: Bir Zamanlar Çukurova
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Destan (Özel Bölüm)
- 22:20 Yabancı Sinema Otel Artemis
- 00:10 Yabancı Sinema Otel Artemis
- 01:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 04:05 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Tehlikeli Görev
- 22:00 Yabancı Sinema Tehlikeli Görev
- 00:00 Annemizi Saklarken
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:10 Aslan Ailem
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema Hazır Aile
- 22:00 Masumlar Apartmanı
- 01:40 3’Te 3
- 02:50 Sıradan Birkaç Gün
- 04:00 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:00 Yerli Dizi Tekrar
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 23:00 Yerli Sinema Umudumuz Şaban
- 00:45 Aşk Mantık İntikam
- 02:45 Yerli Sinema Umudumuz Şaban
- 04:15 Kefaret
- 06:00 Kadın
BUNLARI DA OKUYUN