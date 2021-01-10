11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı'mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz" denildi ve 11 Ocak Pazartesi günü saat 10:00'da tüm okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunacağı aktarıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı'mızla başlıyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz, canlı derslerimiz öncesinde ekran başında millî marşımızı söylüyor.

"Hep birlikte söylerken buluşalım"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım.

"Bayrak töreni yapılacak, İstiklal Marşı'mız okunacak"

11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşı'mız yayınlanacak"

İlgili Haberler Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı







