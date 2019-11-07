Gönül Yazar (83) ile yönetmen sevgilisi Rüzgar Mağden (51) önceki gün Bebek Pulihoz’daydı.

Aralarındaki yaş farkını hiç önemsemediğini söyleyen Gönül Yazar, “Ayrı evlerde oturuyoruz, Rüzgar beni görmek için 4 saatlik yoldan geliyor” dedi.

Rüzgar Mağden de “Yemin ederim; Gönül benim çocukluk aşkım. Daha 11 yaşımda anneme söylemiştim. Birbirimizi çok seviyoruz. Ama troller yüzünden saçlarım dökülmeye başladı” diye konuştu.

Ali KESER/ POSTA

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