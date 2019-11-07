Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden: Troller yüzünden saçlarım dökülmeye başladı
Rüzgar Mağden, sevgilisi Gönül Yazar'a 11 yaşındayken aşık olduğunu açıkladı.
Gönül Yazar (83) ile yönetmen sevgilisi Rüzgar Mağden (51) önceki gün Bebek Pulihoz’daydı.
Aralarındaki yaş farkını hiç önemsemediğini söyleyen Gönül Yazar, “Ayrı evlerde oturuyoruz, Rüzgar beni görmek için 4 saatlik yoldan geliyor” dedi.
Rüzgar Mağden de “Yemin ederim; Gönül benim çocukluk aşkım. Daha 11 yaşımda anneme söylemiştim. Birbirimizi çok seviyoruz. Ama troller yüzünden saçlarım dökülmeye başladı” diye konuştu.
Ali KESER/ POSTA
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