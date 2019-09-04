Sibel Çetinel’in babası Nuri Tanrıverdi (61) kızının 12 yıllık evliliğinin 11 yılı boyunca şiddet gördüğünü anlattı. “Eşinin her gün dövdüğü kızımın kırılmadık yeri yoktu. Ağrı’da yaşarken kızım 10 gün sığınma evinde kalmıştı” dedi.

ALTI AY UZAKLAŞTIRMA

Ramazan Bayramı’nda da şiddet gören kızının çocuklarıyla birlikte jandarma tarafından alınıp beş gün sığınma evine yerleştirildiğini söyleyen Nuri Tanrıverdi, “Hakkında altı ay uzaklaştırma kararı bulunan Murat Çetinel, İzmir’de çalışıyordu. Anlaşmalı olarak boşanacaklardı. Çocuklara kızım bakacaktı” diye konuştu.

(Katil Murat Çetinel)

KATİL KOCA ARANIYOR

Nuri Tanrıverdi, “Kızım ve çocukları için Niğde’de ev tuttum. Murat, gizlice takip etmiş, kızım eve girerken arkasından yaklaşıp kafasına iki kurşun sıkmış” dedi. Sibel Çetinel’in yaşları dört ile 11 arasında değişen ikisi erkek beş çocuğu devlet korumasına alındı. Kaçan Murat Çetinel aranıyor.

ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ

Ankara Polatlı’da emekli Uzman Çavuş Cihan A. (49), beş yıl önce bir yıl birlikte olduktan sonra ayrıldığı sevgilisi N.K.’nın (42) 19 Ağustos’ta sokakta yolunu kesti. Kadını, yedi yaşındaki oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı. Bıçağı bir ara yere düşeren Cihan A.’nın elinden kadını civardakiler kurtardı.

(Çocuk, annesinin çığlıklarını duymamak için elleriyle kulaklarını tıkadı.)

Kadın 12 günlük tedavi sonrası hayata tutundu. Tutuklanan Cihan A. “N.K.’yı eski eşinden kıskanıyorum. Onu seviyorum ve evlenmek istiyorum” dedi.

(Çevredekiler Cihan A.’yı linç etmeye kalkıştı.)

EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI, İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Eskişehir’de Öznur Sazlar boşanma aşamasında olduğu eşi H.S. tarafından 15 yerinden bıçaklamıştı.

Kaçıp bir işyerine sığınan kadın ölümden dönmüştü. Tutuklu yargılanan H.S. dünkü ilk duruşmada tahliye edildi.

(H.S.)

Öznur Sazlar “Ağır cezada yargılanması için ölmem mi gerekiyor? Can güvenliğim yok. Korunmak istiyorum ben” diyerek isyan etti.

İHA-DHA