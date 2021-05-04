112 çağrı merkezinin asılsız çağrılarla imtihanı tam kapanma sürecinde de devam ediyor. İlerleyen dönemlerde gerçekten acil bir ihtiyaçları olur diye bu numaraları engellemeyen ekip aldıkları 3. 500 hayati çağrının yanında 30.000 adet konuyla alakasız telefonla da muhatap olmak zorunda kalıyor.

112 Komuta Merkezi Şef Yardımcısı Dr. Yunus Emre Ecder: İstanbul’da son nöbetimizde 33 bin çağrı aldık. Bunlardan 3.500’ü vaka ve ambulans ihtiyacı. Geri kalan otuz bini ise halkımızın başkaca ihtiyaçları. Vatandaşlar ilk aklına gelen numara olarak burayı arıyor. Karantinasının sekizinci günündeki bir vatandaştan da telefon aldıklarını belirten Yunus Emre Ecder, vatandaşın: Canım sıkıldı, konuşmak istediğim dediğini aktardı. Bu tip durumlarda vatandaşı teselli edip telefonu kapattıklarını söyledi.



