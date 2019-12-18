12 dakikada flört rehberi! Avuç içlerine dikkat

İşte flörtü ele veren ipuçları:

İLK 1-3 DAKİKA: Konuşmaya iltifat ederek başlamak ve konuşmadan önce beğeniyi gösteren küçük bir bakış atmak, flörtün ilk adımı.

4-6 DAKİKA: İlgi hâlâ devam ediyorsa, iltifatlar çoğalıyor. Beğenen taraf konuşmaya, ellerini kullanarak ve istemsizce avuç içlerini göstererek devam ediyor.

7-9 DAKİKA: Erkeklerin konuşmadan bakışları uzuyor ve derinleşiyor. Kadınların ise merakı artıyor. Daha özel konulara açık oluyorlar.

10-12 DAKİKA: Sohbet, kahkahalar ve neşeyle devam ediyor. İlgi hâlâ devam ediyorsa, konuşurken avuç içleri daha sık kullanılıyor.