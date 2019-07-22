2021 FIBA Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile mücadele edecek.

POTANIN PERİLERİ'NİN RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU

Kadın milli takımımızın da rakipleri belli oldu. 2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile eşleşti.Ayrıntılar geliyor...