12 Dev Adam ve Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu
Türkiye'nin 2021 FIBA Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası ve 2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
2021 FIBA Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile mücadele edecek.
POTANIN PERİLERİ'NİN RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU
Kadın milli takımımızın da rakipleri belli oldu. 2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile eşleşti.Ayrıntılar geliyor...