O dönemin mağdurlarından, 12 Eylül Darbesi sonrasında işkencelerle anılan ve şimdilerde müzeye dönüştürülmesi planlanan Diyarbakır Cezaevinde tutulmuş siyasetçi, gazeteci, yazar Orhan Miroğlu yaşadıklarını CNN TÜRK'e anlattı.

Orhan Miroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Ben tabii 6 - 6,5 yıl kadar tutuldum. Diyarbakır Cezaevi Türkiye'de çok konuşuldu. 10 tane cezaevi sayılıyor dünyada Diyarbakır Cezaevi bunlardan bir tanesi. 2 yıl içerisinde 40 - 50'ye yakın insan hayatını kaybetti. Türkiye bunu aslında 90'lı yıllardan sonra konuşmaya başladı. İnsanlar kitaplar yazdı, yaşadıklarını anlattı. Bir noktaya kadar geldi mesele. Diyarbakır cezaevi ile yüzleşmek Sayın Şentop'un söylediği yeni anayasa meselesini de akıllara düşürmüyor değil. Bir 12 Eylül Anayasasından kurtulacaksa bu toplum kesinlikle bir mutabakat olması lazım. Çok amansız işkenceler oldu insan hatırlamak bile istemiyor. Unutamayacağımız çok hadise var. İlk dönemlerde insanlar kayıptı adeta ben mesela 3 - 4 ay sonra ailemle görüşebildim. Annem beni tanıyamadı. Birkaç saniye içerisinde oldu. Beni tanımayınca şüpheye düştü. 38- 40 kilo civarındaydım. Bir işkence dönemi olmuştu gözaltında. Ben çok kilo kaybetmiştim, tanıyamadı beni.