12. günde karantinadan kaçtı polis yakaladı
Corona virüs şüphesi nedeniyle karantinada kalan M.Ö.K. 12. günde karantinadan kaçınca polis tarafından yakalandı.
18 Nisan 2020, Cumartesi 16:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çanakkale'de corona virüs şüphesiyle alındığı 14 günlük karantinanın 12'nci gününde evinden çıkan M.Ö.K. polis tarafından yakalandı.
Bayramiç ilçesine bağlı Yaylacık Köyü'nde yaşayan M.Ö.K., corona virüs şüphesiyle evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Ancak M.Ö.K. karantinanın 12'nci gününde evinden çıkıp, aracıyla ilçe merkezine geldi. İhbar üzerine harekete geçen polis, M.Ö.K.'nin aracını ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı önünde durdurdu.
İhtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine geldiğini söyleyen M.Ö.K., götürüldüğü karakolda hakkında idari ve adli işlem yapılarak, evine götürüldü.
DHA