12 Haziran corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım." ifadesini kullandı.