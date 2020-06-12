Türkiye 12 Haziran corona virüs tablosu

12 Haziran corona virüs tablosu

Türkiye

12 Haziran corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Son 24 saatte, 1242 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 149 bin 102 oldu.

12 Haziran 2020, Cuma 20:03 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım." ifadesini kullandı.

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