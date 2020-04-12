12 Nisan 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
12 Nisan 2020 Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 12 Nisan 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
12 Nisan 2020, Pazar 09:30 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 12 Nisan 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
KANAL D 09.45: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
POSTA Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu ‘Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’, hafta sonları izleyicisi ile buluşuyor. Özel haberleri ile magazin gündemini belirleyen programın bugünkü bölüme; Ceylan, Ahu Tuğba ve Şoray Uzun, evlerinden canlı yayınla konuk olacak.
TRT 1 17.00: Tozkoparan
Burak Kut, Burak Satıbol ve Burak Alkaş’ın rol aldığı ‘Tozkoparan’da: Kuzgunların kötü olduğunu öğrenen Sinan, Mete’den özür diler. Nevzat, Doruk’u kurtarır. Kaya, kasabaya patlayıcı yerleştirir. Özge, kasabaya zarar verirse artık onun kızı olmayacağını Kaya’ya söyler. Tozkoparanlar, patlayıcıyı bulmaya çalışır.
KANAL D 13.00: Arda ile Omuz Omuza
Şef Arda Türkmen’in ünlüleri mutfağında ağırladığı ‘Arda ile Omuz Omuza’nın bu bölümüne, Serkay Tütüncü konuk olacak. Başarılı oyuncu, Arda Türkmen’in sesli şekilde vereceği direktifleri uygulayarak rokalı polenta yapmaya çalışacak.
STAR TV 11.00: Vahe ile Evdeki Mutluluk
Vahe Kılıçarslan’ın sunduğu ‘Vahe ile Evdeki Mutluluk’ bu hafta Aksaray ve Kapadokya’da olacak. Vahe Kılıçarslan, Aksaray’ı gezip yöresel lezzetlerini ekrana taşıyacak. Ardından, Meral Hanım’a konuk olacak ve evini dekore edecek.
ATV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:25 Bir Zamanlar Çukurova
15:45 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Moana
22:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı
KANAL D 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
09.45 2. Sayfa
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Çarkıfelek
17:00 Umudumuz Şaban
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Herkül
22:00 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:30 Çilek Kokusu
10:00 Ruhun Doysun
11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
12:45 Kiralık Aşk
15:45 Erkenci Kuş
18:45 Ana Haber
20:00 Ufak Tefek Cinayetler
22:45 Güzel Köylü
FOX TV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Türk İşi Dondurma
22:45 Aşk Olsun
TRT 1 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
04:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:50 Ömür Dediğin
05:20 Küçük Hanımefendi
07:00 Camiden Hayata
08:00 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:30 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"
10:20 Diriliş "Ertuğrul"
13:20 Ailenin Yeni Üyesi
14:25 Benim Adım Melek
17:00 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "Hıçkırık"
22:35 Yabancı Sinema "Hıçkırık"
00:55 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
TV8 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Hastanede Hayat
11:00 El Değmemiş Aşk
12:45 Bir Baba Hindu
15:00 Olanlar Oldu
17:15 Survivor
Show TV 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Beyoğlu Güzeli
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
21:45 Gerzek Şaban
23:30 11 Eylül
Kanal 7 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
08:00 Film
08:45 Ankara’da Yedim Taze Meyvayı
10.45 Başkent Kulisi
11:45 Masum
13:20 Fadik İntikam Peşinde
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Hz. Yusuf
21:00 Aşk Bir Rüya
22:40 Beşikten Mezara
a2 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla