12 Nisan 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 12 Nisan 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

KANAL D 09.45: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

POSTA Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu ‘Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’, hafta sonları izleyicisi ile buluşuyor. Özel haberleri ile magazin gündemini belirleyen programın bugünkü bölüme; Ceylan, Ahu Tuğba ve Şoray Uzun, evlerinden canlı yayınla konuk olacak.

TRT 1 17.00: Tozkoparan

Burak Kut, Burak Satıbol ve Burak Alkaş’ın rol aldığı ‘Tozkoparan’da: Kuzgunların kötü olduğunu öğrenen Sinan, Mete’den özür diler. Nevzat, Doruk’u kurtarır. Kaya, kasabaya patlayıcı yerleştirir. Özge, kasabaya zarar verirse artık onun kızı olmayacağını Kaya’ya söyler. Tozkoparanlar, patlayıcıyı bulmaya çalışır.

KANAL D 13.00: Arda ile Omuz Omuza

Şef Arda Türkmen’in ünlüleri mutfağında ağırladığı ‘Arda ile Omuz Omuza’nın bu bölümüne, Serkay Tütüncü konuk olacak. Başarılı oyuncu, Arda Türkmen’in sesli şekilde vereceği direktifleri uygulayarak rokalı polenta yapmaya çalışacak.

STAR TV 11.00: Vahe ile Evdeki Mutluluk

Vahe Kılıçarslan’ın sunduğu ‘Vahe ile Evdeki Mutluluk’ bu hafta Aksaray ve Kapadokya’da olacak. Vahe Kılıçarslan, Aksaray’ı gezip yöresel lezzetlerini ekrana taşıyacak. Ardından, Meral Hanım’a konuk olacak ve evini dekore edecek.





ATV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Bir Zamanlar Çukurova

15:45 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Moana

22:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı





KANAL D 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

09.45 2. Sayfa

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Çarkıfelek

17:00 Umudumuz Şaban

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Herkül

22:00 Çok Güzel Hareketler 2





STAR TV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:30 Çilek Kokusu

10:00 Ruhun Doysun

11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

12:45 Kiralık Aşk

15:45 Erkenci Kuş

18:45 Ana Haber

20:00 Ufak Tefek Cinayetler

22:45 Güzel Köylü





FOX TV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şevkat Yerimdar

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Türk İşi Dondurma

22:45 Aşk Olsun





TRT 1 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

04:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

04:50 Ömür Dediğin

05:20 Küçük Hanımefendi

07:00 Camiden Hayata

08:00 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:30 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"

10:20 Diriliş "Ertuğrul"

13:20 Ailenin Yeni Üyesi

14:25 Benim Adım Melek

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "Hıçkırık"

22:35 Yabancı Sinema "Hıçkırık"

00:55 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"





TV8 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Hastanede Hayat

11:00 El Değmemiş Aşk

12:45 Bir Baba Hindu

15:00 Olanlar Oldu

17:15 Survivor





Show TV 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Beyoğlu Güzeli

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21:45 Gerzek Şaban

23:30 11 Eylül





Kanal 7 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

08:00 Film

08:45 Ankara’da Yedim Taze Meyvayı

10.45 Başkent Kulisi

11:45 Masum

13:20 Fadik İntikam Peşinde

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Hz. Yusuf

21:00 Aşk Bir Rüya

22:40 Beşikten Mezara





a2 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla

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