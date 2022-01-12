12 Ocak 2022 TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8…
12 Ocak 2022 TV yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8 gibi Türkiye’nin en çok izlenilen kanallarında yerli ve yabancı sinema filmlerinin yanı sıra her hafta binlerce izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizilerin tekrar yayınları yer alıyor…
12 Ocak 2022, Çarşamba 09:31 Son Güncelleme:
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12 Ocak 2022 TV yayın akışının en dikkat çeken yapımları arasında bu akşam Kanal D ekranlarında seyircinin karşısına çıkacak Kanal D1 Logan: Wolverine yer alıyor. Bununla birlikte, Show TV ekranları ise Kanal D0 izlemek isteyenler için Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarından Kapıcılar Kralı ve Züğürt Ağa’ya ev sahipliği yapıyor. İşte, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8’in 12 Ocak 2022 TV yayın akışı…
12 OCAK 2022 TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Logan: Wolverine
- 22:45 Sadakatsiz
- 01:30 Yabancı Sinema Logan: Wolverine
- 03:30 Gelinim Mutfakta
- 05:30 Küçük Ağa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı
- 21:45 Yerli Sinema Züğürt Ağa
- 23:45 Yerli Sinema Züğürt Ağa
- 01:45 Üç Kuruş
- 04:15 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 4
- 22:20 Yabancı Sinema Aramızdaki Sözle
- 00:25Yerli Sinema Çakallarla Dans 4
- 02:30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 04:45 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Annemizi Saklarken
- 00:15 Kaderimin Oyunu
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:10 Aslan Ailem
- 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 112 Acil Servis
- 21:30 Yabancı Sinema Kaçış Yok
- 23:30 Seneye Bu Zamanlar
- 01:40 Yabancı Sinema Kaçış Yok
- 04:00 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:00 Yerli Dizi Tekrar
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Kanunsuz Topraklar
- 23:00 Yerli Sinema Petrol Sevdası
- 01:30 Maske Kimsin Sen?
- 03:30 Yerli Sinema Petrol Sevdası
- 05:30 Kefaret
- 06:00 Kadın