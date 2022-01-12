Magazin 12 Ocak 2022 TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8…
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • 12 Ocak 2022 TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8…

12 Ocak 2022 TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8…

Magazin

12 Ocak 2022 TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8…

12 Ocak 2022 TV yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8 gibi Türkiye’nin en çok izlenilen kanallarında yerli ve yabancı sinema filmlerinin yanı sıra her hafta binlerce izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizilerin tekrar yayınları yer alıyor…

12 Ocak 2022, Çarşamba 09:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

12 Ocak 2022 TV yayın akışının en dikkat çeken yapımları arasında bu akşam Kanal D ekranlarında seyircinin karşısına çıkacak Kanal D1 Logan: Wolverine yer alıyor. Bununla birlikte, Show TV ekranları ise Kanal D0 izlemek isteyenler için Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarından Kapıcılar Kralı ve Züğürt Ağa’ya ev sahipliği yapıyor. İşte, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8’in 12 Ocak 2022 TV yayın akışı

12 OCAK 2022 TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Asi
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Yabancı Sinema Logan: Wolverine
  • 22:45 Sadakatsiz
  • 01:30 Yabancı Sinema Logan: Wolverine
  • 03:30 Gelinim Mutfakta
  • 05:30 Küçük Ağa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
  • 12:15 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı
  • 21:45 Yerli Sinema Züğürt Ağa
  • 23:45 Yerli Sinema Züğürt Ağa
  • 01:45 Üç Kuruş
  • 04:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 4
  • 22:20 Yabancı Sinema Aramızdaki Sözle
  • 00:25Yerli Sinema Çakallarla Dans 4
  • 02:30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 04:45 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar İle Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Söz
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Annemizi Saklarken
  • 00:15 Kaderimin Oyunu
  • 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 05:00 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:10 Aslan Ailem
  • 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 112 Acil Servis
  • 21:30 Yabancı Sinema Kaçış Yok
  • 23:30 Seneye Bu Zamanlar
  • 01:40 Yabancı Sinema Kaçış Yok
  • 04:00 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8’de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 05:00 Yerli Dizi Tekrar

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
  • 10:45 Ekonomi Arası
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
  • 20:00 Kanunsuz Topraklar
  • 23:00 Yerli Sinema Petrol Sevdası 
  • 01:30 Maske Kimsin Sen?
  • 03:30 Yerli Sinema Petrol Sevdası 
  • 05:30 Kefaret
  • 06:00 Kadın


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
12 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Metiner dönüyor
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Kız arkadaşım çift karakterli
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Ben neyim şimdi?
Şirin Sever
Bekir Saçar
Sudan ucuz kazaklar
Bekir Saçar
Yasemin Candemir
“Söze dökülen korkular, ne kadar çok konuşursanız kaçacak delik arar!”
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Deha, eşini daha önce de aldatmış
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Ömer Hayyam'ın ruhunu selamlayan müzik grubu: Dolu Kadehi Ters Tut
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Günlük burç yorumları! Filiz Özkol yazdı: İkizler, Başak, Kova ve diğer burç yorumları