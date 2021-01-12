Türkiye 12 Ocak corona tablosu: Bugün 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı

12 Ocak corona tablosu: Bugün 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye

12 Ocak corona tablosu: Bugün 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Koca, 12 Ocak 2021 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de corona virüste son durum.

12 Ocak 2021, Salı 19:10 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz." ifadesini kullandı.

AA

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