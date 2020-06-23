Magazin 12 yaşındaki kızı için sevenlerinden dua istedi

12 yaşındaki kızı için sevenlerinden dua istedi

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12 yaşındaki kızı için sevenlerinden dua istedi

Sunucu ve radyo programcısı Rıza Esendemir, skolyoz ameliyatı olan ve 4 gündür yoğun bakımda tedavisine devam edilen 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir için dua istedi.

23 Haziran 2020, Salı 18:37 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sene babası Suat Esendemir'in vefatıyla sarsılan ünlü radyocu Rıza Esendemir, şu sıralar da kızının sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Sunucu ve radyo programcısı Rıza Esendemir'in 12 yaşındaki kızı önceki hafta skolyoz (omur eğriliği) ameliyatı olmuştu.

Esendemir Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastanede dört gündür yoğun bakımda olan kızı Eceşan için sevenlerinden dua istedi.

Rıza Esendemir 2 yıl evli kaldığı İrem Derici’den 2016’da boşanmıştı. 


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