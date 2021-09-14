12 yıl önce dünya turuna çıktı, Elazığ’da bıçaklandı!

Japonya’dan yaklaşık 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye’ye geldi. Kameda’nın Muş’tan sonraki durağı ise Elazığ oldu. Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, iddiaya göre dişlerini fırçalarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'BANA NEDEN BAKTIĞINI SORDUM, BIÇAKLA SALDIRDI'

Kamp yaptığı alanda dişini fırçalarken kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirten Shogan, "Çay bahçesi vardı. Orada oturdum. Sahibinden de izin aldım, sonra kahvaltı yaptım. Diş fırçalarken biri bana bakıyordu. Neden uzun süre bana baktığını ve neden kızdığını sordum. Cevap verdi ama ne dediğini anlayamadım. O sırada çıkardığı bıçakla bana saldırdı." dedi.

Shogan, olayla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerinin kendisine bazı fotoğraflar gösterdiğini, fotoğraftan saldırganı teşhis ettiğini dile getirdi.

DHA-AA