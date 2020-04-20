128 milyon dolarlık ev konseri

‘One World: Together At Home’ isimli konser, sosyal medya ve Amerikan televizyonlarından yayınlandı. 8 saatlik yardım konserinde 128 milyon dolarlık bağış toplandı. 1985’teki yardım konseri Live Aid’den bu yana ilk kez bu kadar çok yıldız şarkıcı aynı konserde buluştu.

Banttan yayınlandı

100’den fazla şarkıcının evlerden bağlanması, alışılmadık bir konser görüntüsü oluşturdu. Açık hava konseri atmosferinden uzak etkinlik izleyicilerde burukluk yarattı. Hepsi farklı yerlerde olan şarkıcılar, senkronize yayına olanak sağlayan hızlı internet teknolojisine henüz geçilmediğinden kayıtlarını banttan yayınladı.

Beyonce şarkı söylemedi

Konserin en beğenilen performansı Lady Gaga, Andrea Bocelli, Celine Dion ve Lang Lang’in konser sonunda birlikte söylediği ‘The Prayer’ şarkısı oldu. Jennifer Lopez, evinin bahçesinde Barbra Streisand’in ‘People’ şarkısını söyledi Beyonce konserde şarkı söylemedi ancak toplumsal mesaj verdi.



