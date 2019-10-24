UNDP Türkiye’den Hansın Doğan, sosyal girişimci Zeynep Karagöz ve startups.watch kurucusu Serkan Ünsal, etkinliğin 3 konuşmacısı olacak.





Buluşmalarımıza yeni iş yapma modelleri, tasarım, girişimcilik, dijital dönüşüm, inovasyon, sosyal fayda odaklı yaratıcı gelecek çözümleri üzerine çalışan/kafa yoran ve ilham almak isteyen herkes davetli.





12min.me İstanbul etkinliklerine meetup üzerinden davetiyenizi alarak katılabilirsiniz.





www.meetup.com/12minist









Zamanını Boşa Harcama !





Artık uzun toplantılarla dolu mesai saatlerinin ardından saatlerce sunum dinlemek istemiyoruz. Yeni ve ilginç şeyleri ilk ağızdan duymak, bunu da rahat bir ortamda yapmak istiyoruz.

12min.me, bunları yapabilmek için genç profesyonelleri ve uzmanları bir araya getiriyor, herkes deneyimlerini hiyerarşiler, ast üst, ünvan kategorisi olmadan paylaşabiliyor. Kısaca, eski ve yeni ekonomi arasında sıkışmış, günümüz dünyasının açmazlarını ve iyi örneklerini, şaşırtıcı girişimcilerin, hikayelerinin yer aldığı, çoğunlukla her ayın ikinci perşembesi yapılan bağımsız buluşmalar serisi. 3 harika konuşmacı, 3 aşamada katılımcılarla zaman geçiriyor:



