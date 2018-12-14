13 Aralık Süper Loto çekilişi dün akşam gerçekleşti. 582. haftada büyük ikramiyeyi bilen çıkmadı. 1 milyon 438 bin 89 lira 64 kuruş 20 Aralık'a devretti.

SÜPER LOTO'DA KAZANDIRAN NUMARALAR: 27-37-39-45-47-51

582. hafta Süper Loto'da diğer ikramiye dağılımı şöyle: 5 bilen 40 kişi 11 bin 186 lira 25 kuruş, 4 bilen 2 bin 966 kişi 161 lira 80 kuruş, 3 bilen 57 bin 263 kişi 14 lira 50 kuruş kazandı.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 – 308 kez / 13 – 292 kez / 37 – 288 kez / 1 – 272 kez / 45 – 260 kez

17 – 252 kez / 22 – 252 kez / 33 – 252 kez / 23 – 252 kez / 4 – 248 kez

41 – 244 kez / 50 – 224 kez /43 – 244 kez / 14 – 244 kez / 19 – 244 kez

47 – 244 kez / 18 – 244 kez / 29 – 240 kez / 36 – 236 kez / 46 – 236 kez

54 – 232 kez / 31 – 232 kez /21 – 228 kez / 5 – 228 kez / 34 – 228 kez

40 – 220 kez / 26 – 220 kez / 20 – 220 kez / 15 – 220 kez / 49 – 220 kez

2 – 220 kez / 9 – 212 kez / 39 – 212 kez / 16 – 208 kez / 12 – 216 kez

51 – 216 kez / 10 – 216 kez / 32 – 208 kez / 6 – 200 kez / 24 – 200 kez

48 – 200 kez / 30 – 200 kez / 25 – 196 kez / 38 – 196 kez / 53 – 192 kez

44 – 192 kez / 3 – 192 kez / 8 – 192 kez / 7 – 192 kez / 11 – 192 kez