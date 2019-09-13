13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı

13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı Bingöl merkezli 13 ilde, terör örgütleri HTŞ ve El Nusra'ya yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 41 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Adana'da, 2'si kadın 8 kişi, gözaltına alındı