Türkiye 13. kattan düşerek ölen komşularını kahve içerek izlediler

13. kattan düşerek ölen komşularını kahve içerek izlediler

Türkiye

13. kattan düşerek ölen komşularını kahve içerek izlediler

Adana'da rezidansın 13. katından düşen kişi hayatını kaybetti. Polise ekipleri hayatını kaybeden kadının başında inceleme yaparken, komşuların kahve içerek olayı birbirine anlatmaları dikkat çekti.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 12:49 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde rezidans bahçesinden ses geldi. Komşular baktıklarında 19 katlı rezidansın 13. katında oturan 70 yaşındaki Harun Kütük’ü yaralı halde görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kütük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Kütük’ün aşağı nasıl düştüğünü araştırmaya başladı. Polis, intihar ya da düşme ihtimalleri üzerine duruyor. Polis ekipleri, ceset başında inceleme yaparken 1. katta oturan Kütük’ün komşularının kahve içerek olayı birbirine anlatmaları dikkat çekti.

Kütük’ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.


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