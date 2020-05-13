13 Mayıs 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
13 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 13 Mayıs 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
13 Mayıs 2020, Çarşamba 14:35 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 13 Mayıs 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
Aşk mücadelesi
Her Şey Seninle Güzel’in konusu şöyle: Deniz işinde çok başarılı bir kadındır. Tek yarası unutamadığı eski sevgilisi Emre’dir. Deniz, Emre’yi gerçekten kaybedeceğini anlayınca soluğu İzmir’de alır. Karşısında güçlü bir rakibi olduğunu öğrenen Deniz, Bulut’tan yardım ister. Kimin aşkı büyükse mücadeleyi o kazanacaktır.
Kelimelerin peşinde
Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’nda; Duygu Hanım, Melek Hanım, Nilay Hanım, Tanzer Bey ve Burak Bey yarışacak. Yarışmacılar, verilen ipuçlarını kullanarak sorulan kelimeleri bulmaya çalışacak. En yüksek puanı alan, hafta finalinde yarışmaya hak kazanacak. ■ teve2 / 19.45
Osman Bey kurtulacak mı?
Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da şu sorular yanıt bulacak: ‘Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak?’, ‘Dündar’ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak?’, ‘Dündar, Kayı Obası’nda darbe yapıp beyliği alacak mı?’, ‘Bala Hatun, Osman Bey’den vaz mı geçecek?’ ■ ATV/20.20
Büyük ödül 500 bin TL
Pelin Çift’in sunduğu, Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün danışman olduğu ‘3’te 3 Tarih’, yeni bölümüyle ekranda. Yarışma, 3 şıklı 15 sorudan oluşuyor. Art arda 3 soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, parasını koruma altına alıyor. Ayrıca, 3 adet ‘yanlış şıkkı eleme’ jokeri ile Prof. Dr. Tufan Gündüz’den yardım isteyebiliyor. Yarışmanın ödülü 500.000 lira. ■ TRT 1 / 22.15
Kanal D yayın akışı
06.15 Yabancı Damat
07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
10.45 Aşk-ı Memnu
13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
19.00 Ana Haber
20.15 Sinema: Her Şey Seninle Güzel
22.45 Sinema: Her Şey Seninle Güzel
00.45 Çok Akustik
02.00 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti
Star TV yayın akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.20 Evde Hareket Zamanı
10.15 Kiralık Aşk
13.30 Gerçeğin Peşinde
16.45 Erkenci Kuş
18.30 Ana Haber
20.00 İşler Güçler
22.30 Sinema: Altın
00.30 Aramızda Kalsın
02.20 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14.00 Evde Biz Bize
16.20 Esra Erol’da
19.00 Ana Haber
19.55 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20.00 Kuruluş Osman
00.20 Haber: Son Durak
01.00 Evde Biz Bize
02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
SHOW TV yayın akışı
08.00 Yerli Dizi: Pis Yedili
10.00 Yerli Dizi: Yeni Gelin
12.15 Yerli Dizi: Kalp Atışı
14.45 Refika ile Test Mutfağı
15.30 Yerli Dizi: Pis Yedili
18.45 Ana Haber
20.00 Sinema: Şabaniye
22.15 Güldür Güldür Show
23.45 Yerli Dizi: İçerde
01.30 Bekir Köse ile Sahur Vakti
FOX TV yayın akışı
07.45 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Ana Haber
20.30 Sinema: Hababam Sınıfı Üç Buçuk
22.30 Sinema: Yalancı Damat
01.00 Şevkat Yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
CNN yayın akışı
06.00 Güne Merhaba
08.40 A’dan Z’ye
12.00 Gündem 12
13.00 Gündem 13
14.00 Bugün
16.00 Günlük
18.00 Ana Haber
20.30 Tarafsız Bölge
24.00 Tarafsız Bölge
teve2 yayın akışı
06.00 Kampüsistan
07.30 Çocuklar Duymasın
10.00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
14.00 Derya Baykal’la Gülümse
16.00 Sağlıkla Gülümse
16.30 Yerli Dizi: Doktorlar
19.45 Yarışma: Kelime Oyunu
21.00 Yerli Dizi: Yalan Dünya
23.15 Yerli Dizi: Kanıt
01.00 Kelime Oyunu
02.10 Yerli Dizi: Kanıt
TV8 yayın akışı
07.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
09.45 Kızım
12.30 Doya Doya Moda
16.15 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02.30 Oynat Bakalım
TRT1 yayın akışı
08.35 Yamak Ahmet
09.30 İyi Fikir
11.50 Tam Zamanı
12.45 Zinde Kal
13.45 Sağlıklı Mutfak
14.45 Uzaktan Erişim
16.00 Kur’an-ı Kerim’i- Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ana Haber
19.30 Ramazan Sevinci
20.25 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
22.15 3’te 3 Tarih
23.30 Mesnevi’den Hikayeler