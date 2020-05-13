13 Mayıs 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 13 Mayıs 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

Aşk mücadelesi

Her Şey Seninle Güzel’in konusu şöyle: Deniz işinde çok başarılı bir kadındır. Tek yarası unutamadığı eski sevgilisi Emre’dir. Deniz, Emre’yi gerçekten kaybedeceğini anlayınca soluğu İzmir’de alır. Karşısında güçlü bir rakibi olduğunu öğrenen Deniz, Bulut’tan yardım ister. Kimin aşkı büyükse mücadeleyi o kazanacaktır.

Kelimelerin peşinde

Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’nda; Duygu Hanım, Melek Hanım, Nilay Hanım, Tanzer Bey ve Burak Bey yarışacak. Yarışmacılar, verilen ipuçlarını kullanarak sorulan kelimeleri bulmaya çalışacak. En yüksek puanı alan, hafta finalinde yarışmaya hak kazanacak. ■ teve2 / 19.45

Osman Bey kurtulacak mı?

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da şu sorular yanıt bulacak: ‘Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak?’, ‘Dündar’ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak?’, ‘Dündar, Kayı Obası’nda darbe yapıp beyliği alacak mı?’, ‘Bala Hatun, Osman Bey’den vaz mı geçecek?’ ■ ATV/20.20

Büyük ödül 500 bin TL

Pelin Çift’in sunduğu, Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün danışman olduğu ‘3’te 3 Tarih’, yeni bölümüyle ekranda. Yarışma, 3 şıklı 15 sorudan oluşuyor. Art arda 3 soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, parasını koruma altına alıyor. Ayrıca, 3 adet ‘yanlış şıkkı eleme’ jokeri ile Prof. Dr. Tufan Gündüz’den yardım isteyebiliyor. Yarışmanın ödülü 500.000 lira. ■ TRT 1 / 22.15

Kanal D yayın akışı

06.15 Yabancı Damat

07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

10.45 Aşk-ı Memnu

13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

19.00 Ana Haber

20.15 Sinema: Her Şey Seninle Güzel

22.45 Sinema: Her Şey Seninle Güzel

00.45 Çok Akustik

02.00 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti

Star TV yayın akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.20 Evde Hareket Zamanı

10.15 Kiralık Aşk

13.30 Gerçeğin Peşinde

16.45 Erkenci Kuş

18.30 Ana Haber

20.00 İşler Güçler

22.30 Sinema: Altın

00.30 Aramızda Kalsın

02.20 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Evde Biz Bize

16.20 Esra Erol’da

19.00 Ana Haber

19.55 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20.00 Kuruluş Osman

00.20 Haber: Son Durak

01.00 Evde Biz Bize

02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

SHOW TV yayın akışı

08.00 Yerli Dizi: Pis Yedili

10.00 Yerli Dizi: Yeni Gelin

12.15 Yerli Dizi: Kalp Atışı

14.45 Refika ile Test Mutfağı

15.30 Yerli Dizi: Pis Yedili

18.45 Ana Haber

20.00 Sinema: Şabaniye

22.15 Güldür Güldür Show

23.45 Yerli Dizi: İçerde

01.30 Bekir Köse ile Sahur Vakti

FOX TV yayın akışı

07.45 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Ana Haber

20.30 Sinema: Hababam Sınıfı Üç Buçuk

22.30 Sinema: Yalancı Damat

01.00 Şevkat Yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

CNN yayın akışı

06.00 Güne Merhaba

08.40 A’dan Z’ye

12.00 Gündem 12

13.00 Gündem 13

14.00 Bugün

16.00 Günlük

18.00 Ana Haber

20.30 Tarafsız Bölge

24.00 Tarafsız Bölge

teve2 yayın akışı

06.00 Kampüsistan

07.30 Çocuklar Duymasın

10.00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

14.00 Derya Baykal’la Gülümse

16.00 Sağlıkla Gülümse

16.30 Yerli Dizi: Doktorlar

19.45 Yarışma: Kelime Oyunu

21.00 Yerli Dizi: Yalan Dünya

23.15 Yerli Dizi: Kanıt

01.00 Kelime Oyunu

02.10 Yerli Dizi: Kanıt

TV8 yayın akışı

07.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

09.45 Kızım

12.30 Doya Doya Moda

16.15 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02.30 Oynat Bakalım

TRT1 yayın akışı

08.35 Yamak Ahmet

09.30 İyi Fikir

11.50 Tam Zamanı

12.45 Zinde Kal

13.45 Sağlıklı Mutfak

14.45 Uzaktan Erişim

16.00 Kur’an-ı Kerim’i- Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ana Haber

19.30 Ramazan Sevinci

20.25 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

22.15 3’te 3 Tarih

23.30 Mesnevi’den Hikayeler