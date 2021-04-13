Türkiye 13 Nisan 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları

13 Nisan 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları

Türkiye

13 Nisan 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. İşte 13 Nisan 2021 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı....

13 Nisan 2021, Salı 20:50 Son Güncelleme:
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Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. 13 Nisan 2021 tarihli Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. İşte 13 Nisan 2021 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı....

Bu akşamın kazandıran numaraları 10- 39- 44- 46- 48 49 oldu.  

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Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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