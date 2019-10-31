13 yıl boyunca aynı rakamları oynadı, büyük ikramiyeyi kazandı

'Cash 5' adlı şans oyununu çok uzun yıllar önce oynamaya başlayan William Goins, bu rakamların 13 sene önce bir anda zihninde belirdiğini ve o tarihten beri hep aynı rakamlara oynadığını söyledi.

Nclottery'deki habere göre Goins, "Onlar benim şanslı numaralarım. 13 sene önce bir gün bana geldiler. O zamandan beri de oynuyorum" dedi.









Tamircilikle uğraşan Goins, ev tamiriyle alakalı her türlü işi yaptığını söyledi.

William Goins, kazandığı paranın çoğunu birikim için kullanacağını, küçük bir kısmıyla ise yeni bir motor ve balıkçı teknesi alacağını belirtti.

1 dolara aldığı 'Cash 5' bileti sayesinde 323 bin 783 dolar kazanan Goins, vergiler sonrası tam olarak 228 bin 78 doları cebine koydu.





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