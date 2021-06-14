Türkiye 14 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu! İşte son vaka sayısı

14 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu! İşte son vaka sayısı

Türkiye

14 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu! İşte son vaka sayısı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 14 Haziran 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

14 Haziran 2021, Pazartesi 19:58 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye’de son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836’ya yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 223 bin 789’a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73, vefat sayısı ise 48 bin 795 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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