Türkiye 14 ilde yeni corona virüs tedbirleri: İşlemler randevulu gerçekleştirilecek

14 ilde yeni corona virüs tedbirleri: İşlemler randevulu gerçekleştirilecek

Türkiye

14 ilde yeni corona virüs tedbirleri: İşlemler randevulu gerçekleştirilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 14 il ve bağlı ilçe nüfus müdürlüklerindeki işlemlerin zorunlu ve acil haller dışında randevulu gerçekleştirileceğini bildirdi.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 21:26 Son Güncelleme:
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Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, corona virüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik alınan kararlar kapsamında 14 ilin nüfus müdürlüklerinde ek tedbirler alındı.

Buna göre, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat ile bu illere bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde zorunlu ve acil haller dışında T.C kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adrese ilişkin gibi işlemler geçici süreyle sadece randevulu olarak gerçekleştirilecek.

AA


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