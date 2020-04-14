14 Nisan 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 14 Nisan 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

Kanal D 10.45: Aşk-ı Memnu

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem’in rol aldığı ‘Aşk-ı Memnu’da: Nihal’in, Behlül’ün evden uzaklaşmasına gösterdiği tepki Adnan Bey’i etkiler. Bihter, Nihal ile yakınlaşmaya çalışır. Adnan ve Bihter, romantik bir gece geçirir. Firdevs’in evinde verdiği davet tüm aileyi bir araya getirir.

TRT1 20.00: Tutanamayanlar

Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Şinasi Yurtsever’in rol aldığı ‘Tutunamayanlar’da: İmtiyaz ve Gizem’e rağmen bir araya gelmeyi başaran İrem ile Tarık’ı ilk buluşma heyecanı sarar. İkiliyi kavuşturmak için binbir türlü fedakarlık yapan İlhan, garip davranmaya başlar. Küçük Prens, bir süre daha mahalleliyle kalmak zorundadır.

ATV 20.00: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik ve Burak Sergen’in rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da: Plan kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı zafere gölge düşürür. Feyyaz’ın yeni işbirlikçileri Kasaplar, Hızır’ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini belirleyerek bir ölüm haritası çizerler. Kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybıyla yeni düşman ilk zaferini kazanır.

TV8 20.00: Survivor

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler’in ilk bölümünde ödül oyunu oynanacak. Yarışmacılar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak oyunu kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Programda ayrıca yarışmacıların ada hayatından görüntülere yer verilecek.

KANAL D 14 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Yabancı Damat

09.45 2. Sayfa

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Çarkıfelek

17:00 Umudumuz Şaban

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

22:30 Masum





STAR TV 14 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 Güldüy Güldüy Show





FOX TV 14 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Bir Aşk İki Hayat

22:45 Git Başımdan





TRT 1 14 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 İncir Ağacı

07:00Camiden Hayata

08:00T utunamayanlar

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Türk Sineması "Gülşah"

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tutunamayanlar

22:15 3'Te 3 Tarih





TV8 14 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

12:30 Survivor Panaroma

15:30 Doya Doya Moda

20:00 Survivor





Show TV 14 Nisan 2020 Salı yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Beklemede Kal





Kanal 7 14 Nisan 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:10 Bayram

11:00 Masum

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 İslam Bülbülleri





a2 14 Nisan 2020 Salı yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla











