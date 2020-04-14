14 Nisan 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
14 Nisan 2020 Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 14 Nisan 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
14 Nisan 2020, Salı 09:27 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 14 Nisan 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
Kanal D 10.45: Aşk-ı Memnu
Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem’in rol aldığı ‘Aşk-ı Memnu’da: Nihal’in, Behlül’ün evden uzaklaşmasına gösterdiği tepki Adnan Bey’i etkiler. Bihter, Nihal ile yakınlaşmaya çalışır. Adnan ve Bihter, romantik bir gece geçirir. Firdevs’in evinde verdiği davet tüm aileyi bir araya getirir.
TRT1 20.00: Tutanamayanlar
Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Şinasi Yurtsever’in rol aldığı ‘Tutunamayanlar’da: İmtiyaz ve Gizem’e rağmen bir araya gelmeyi başaran İrem ile Tarık’ı ilk buluşma heyecanı sarar. İkiliyi kavuşturmak için binbir türlü fedakarlık yapan İlhan, garip davranmaya başlar. Küçük Prens, bir süre daha mahalleliyle kalmak zorundadır.
ATV 20.00: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Oktay Kaynarca, Sanem Çelik ve Burak Sergen’in rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da: Plan kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı zafere gölge düşürür. Feyyaz’ın yeni işbirlikçileri Kasaplar, Hızır’ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini belirleyerek bir ölüm haritası çizerler. Kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybıyla yeni düşman ilk zaferini kazanır.
TV8 20.00: Survivor
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler’in ilk bölümünde ödül oyunu oynanacak. Yarışmacılar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak oyunu kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Programda ayrıca yarışmacıların ada hayatından görüntülere yer verilecek.
KANAL D 14 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Yabancı Damat
09.45 2. Sayfa
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Çarkıfelek
17:00 Umudumuz Şaban
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
22:30 Masum
STAR TV 14 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 Güldüy Güldüy Show
FOX TV 14 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Bir Aşk İki Hayat
22:45 Git Başımdan
TRT 1 14 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 İncir Ağacı
07:00Camiden Hayata
08:00T utunamayanlar
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Türk Sineması "Gülşah"
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tutunamayanlar
22:15 3'Te 3 Tarih
TV8 14 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
12:30 Survivor Panaroma
15:30 Doya Doya Moda
20:00 Survivor
Show TV 14 Nisan 2020 Salı yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Beklemede Kal
Kanal 7 14 Nisan 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:10 Bayram
11:00 Masum
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 İslam Bülbülleri
a2 14 Nisan 2020 Salı yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla