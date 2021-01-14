14 Ocak corona virüs tablosu
Sağlık Bakanlığı tarafından, günün güncel verileri paylaşıldı. Bugünkü tabloya göre, yapılan testler sonucu 8 bin 962 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.
14 Ocak 2021, Perşembe 19:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye’de son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938’e yükseldi.