Türkiye 14 Ocak corona virüs tablosu

14 Ocak corona virüs tablosu

Türkiye

14 Ocak corona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından, günün güncel verileri paylaşıldı. Bugünkü tabloya göre, yapılan testler sonucu 8 bin 962 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

14 Ocak 2021, Perşembe 19:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye’de son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938’e yükseldi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
VİCDANsız vurgun!
Murat Gülderen
Şirin Sever
Bütün bilgilerin zaten ellerinde, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Kayıt dışı
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Cumhurbaşkanı Avrupa’ya gidebilir
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Suçu AB’ye atmadan önce...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs aşısı yaptırdı