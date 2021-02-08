14 Şubat günü astrolojik olarak ne söylüyor?

Duygusal olarak sevdiğimizle bir hissedeceğimiz gibi ince ve hassas duygular içerisinde olmamız aldanmamıza da sebep olabilir. Neptün’ün getireceği belirsizlik ve önümüzü net görememe durumunu göz önüne almamız ve ilişkimize ayakları sağlam basan, objektif bir gözle analiz etmemiz önem taşıyabilir. Günün anlam ve özelliğinin etkisinde kalmamız da mümkün. Ay’ın Koç burcuna geçeceği akşam saatlerine kadar bu etkiyi hissetmemiz ve kafamızın karışması gayet doğal. Koç burcuna geçen Ay, daha enerjik, hareketli ve ikili ilişkilerde aktif ve cesaretli bir tutum sergilememiz açısından gereken enerjiyi bize sağlayacaktır.

İyimserliği ve büyük beklentileri anlatan Yay burcundaki Güney Ay Düğümü’nün, evlilik ve ilişkiler üzerinde söz sahibi olan Asteroid Juno ile kavuşumda olması ise evlilik teklifi beklentisi yönünde güçlü arzuları tetiklemesi açısından ipuçları sunmakta. 14 Şubat’ta yapılacak evlilik tekliflerinin ve verilen sözlerin kadersel yolumuzda açacağı yön hayatımızda çok etkili olacaktır. Venüs’ün de Juno-Güney Ay Düğümü ikilisine uyumlu altmış derecelik açı ile ilerlemesi aşkı ve evliliği daha bağlayıcı kılacaktır. Venüs’ün Güney Ay Düğümü ile yaptığı açılar, geçmiş yaşamlardan gelen ilişkileri ifade ettiğinden 14 Şubat civarında tanıştığımız kişiler de önümüzdeki dönemde hayatımızda çok kadersel bir birlikteliğin gelişmesi için bir başlangıç sunabilir.

Venüs’ün Kuzey Ay Düğümü ile yaptığı üçgen açı ise ilişkilerimizde gitmemiz gereken yönde doğru adımları atmamız açısından destek sağlayacaktır. Bir ilişki içerisinde olma arzusunu yoğun olarak hissetmemiz ve bağlayıcı sözler vermemiz olasılığı da Sevgililer Günü temasını oldukça desteklemekte olduğunu belirtmeliyim.

Kadersel yolunuzda Sevgililer Gününde geleceğinizi ve ilişkilerinizi etkileyecek tanışacağınız kişilerin ve vereceğiniz bağlayıcı kararlarınızın size güzellikler getirmesi dileklerimle... Hayalleriniz gerçek olsun!







