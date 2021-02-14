Türkiye 14 Şubat korona virüs tablosu: Türkiye'de son durum

14 Şubat korona virüs tablosu: Türkiye'de son durum

Türkiye

14 Şubat korona virüs tablosu: Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de corona virüste son durum..

14 Şubat 2021, Pazar 19:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 666 oldu.

Son 24 saatte 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 516 bin 719'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183, vefat sayısı 27 bin 471, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

İlgili Haberler
Lokanta ve kafeler vaka sayısını azaltan illerde açılabilecekİşte üniversitelerde yüz yüze öğretim için önerilen tarih


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Sevgiliyi anlama günü olsun bugün!
Şirin Sever
Rauf Tamer
14 Şubat
Rauf Tamer
Erkut Can
Gökyüzüne bak ama kar yağarken değil
Erkut Can
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Yazıcıdan çıktı alanlar kulübü
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Dünya Yunanca Günü neden iptal edildi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Okullar bu sene tam açılmayacak
Murat Çelik
Banu Şen
Nüfusu artan ilçeler aman dikkat!
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ankara için kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı